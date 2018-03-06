علماء يحذرون من نقل دم مريض سرطان لشخص سليم

باريس(صدى):

حذر علماء فرنسيون من عمليات نقل الدم من مريض السرطان إلى شخص سليم لما له من آثار سلبية على الأخير.

حيث أنه من الصعب نقل دم من مريض سرطان إلى شخص سليم فى ظل الشروط الصارمة التى تطبق على المتبرعين لبنوك الدم.

وأشار الباحثون فى دراسة إلى أن 16% من أورام السرطان فى الأصل ناتجة عن حمى فيروسية أو بكتيريا أو طفيليات، وهى تمثل 7% من السرطان فى أوروبا، مقابل 23% فى الدول النامية، فمثلاً نجد أن سرطان عنق الرحم هو بنسبة 50% ناتج الورم الفيروسي الحميم الإنساني، أما بالنسبة للرجال فهناك سرطان الكبد والمعدة، حيث ترجع 80% من الحالات إلى أسباب فيروسية، وأن غالبية الحالات تكون لدى الأشخاص الذين لديهم ضعف فى الجهاز المناعي أو الذين يتعرضون لعمليات زرع الأعضاء.