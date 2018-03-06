عقد اليونايتد يحرم ” سواريز ” من المشاركة مع البرسا

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر،اليوم الثلاثاء،عن الأسباب المحتملة التي جعلت مدرب البرسا أرنستو فالفيردي يستبعد اللاعب دينس سواريز من مباريات الفريق.

وقالت المصادر إنه قد يكون من أبرز الأسباب وراء عدم إشراك “سواريز” في الدوري الإسباني هو المبلغ المتفق عليه في عقد اللاعب؛ حيث منصوص في العقد أن يتم دفع 800 ألف يورو لمانشيستر سيتي بعد كل 10 مباريات يشارك بها بالدوري.

ويعاني سواريز في الفترة الأخيرة من أمر استبعاده عن مباريات البرسا؛ مما أدى للتوتر بين اللاعب وفالفيردي.