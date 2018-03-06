وظائف شاغرة بشركة طيران ” أديل ” في جدة

فاطمة المالكي(صدى):

توفر الشركة الوطنية ” طيران أديل ” ، التابعة لشركة الخطوط العربية الجوية السعودية، عدد ” 10 ” وظائف شاغرة للرجال والنساء، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة جدة، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– مدير السجلات الفنية (للجنسين)

– رئيس التوزيع (للجنسين)

كابتن A320 (للرجال)-

مسؤول أول مقصورة A320 (للرجال)-

– مدير سلامة الطيران (للرجال)

– مساعد مدير التدقيق وتقارير الإيرادات (للجنسين)

– مخطط مركز مراقبة الصيانة (للرجال)

– مهندس ميكانيكا والكترونيات طيران (وظيفتين/ للرجال

– مهندس صيانة (للرجال)

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 مارس 2018م، ويستمر حتى تاريخ 4 يونيو 2018م.

كما أشارت، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل مسميات وشروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: هنـــــــا .