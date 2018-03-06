وظائف شاغرة بشركة طيران ” أديل ” في جدة
توفر الشركة الوطنية ” طيران أديل ” ، التابعة لشركة الخطوط العربية الجوية السعودية، عدد ” 10 ” وظائف شاغرة للرجال والنساء، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة جدة، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:
– مدير السجلات الفنية (للجنسين)
– رئيس التوزيع (للجنسين)
كابتن A320 (للرجال)-
مسؤول أول مقصورة A320 (للرجال)-
– مدير سلامة الطيران (للرجال)
– مساعد مدير التدقيق وتقارير الإيرادات (للجنسين)
– مخطط مركز مراقبة الصيانة (للرجال)
– مهندس ميكانيكا والكترونيات طيران (وظيفتين/ للرجال
– مهندس صيانة (للرجال)
وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 مارس 2018م، ويستمر حتى تاريخ 4 يونيو 2018م.
كما أشارت، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل مسميات وشروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: هنـــــــا .
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