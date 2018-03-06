بالصور .. أم تضع توأم ملتصق وسط كثير من المخاوف

بنوم بنه(صدى):

سجلت مستشفى فى كمبوديا حالة ولادة جديدة لطفلتين ملتصقتين بجسد واحد ورأسين، وسط مخاوف من عدم بقائهما على قيد الحياة، حيث تم وضعهما فى حضانة ويحصلان على الغذاء من خلال الأنابيب.

حيث بلغ وزن الطفلتين 6.8 كيلو جرامات، كما أن الطفلتين يحصلان على الرعاية الطبية على مدار الساعة فى ظل حيرة الأطباء، خاصة أن رأس واحدة فقط هى التى تتحرك.

مع العلم أن هناك حالة توأم ملتصق واحدة من كل 200 ألف طفل، وبنسبة 40-60% منهم يموت قبل الولادة و35% لا يستطيعون البقاء على الحياة بعد الولادة إلا يوم واحد فقط.

لذلك قالت ” كيت ” أم الطفلتين والتي تبلغ 35 عامًا : ” مشاعرى مشوشة، أنا سعيدة لأن لدى طفلتين ولكن أشعر بالحزن فلا أعلم هل ستبقيان على قيد الحياة أم لا “.

حيث أكد الأطباء أن الطفلتان تعانين من ضربات قلب ضعيفة وأنهم سيقوموا بمراقبة حالة التوأمتين قبل اتخاذ أى قرار، وهى حالة لم يتم التعامل معها من قبل.