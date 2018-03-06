الجوازات: ” الاتصال المرئي ” تتيح للمستفيدين التواصل إلكترونيا مع المديرية

عادل الحربي(صدى):

كشف مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبد العزيز اليحيى، أن خدمة ” الاتصال المرئي ” تتيح لجميع المستفيدين من خدماتها بالتواصل المرئي معه ومسؤولي القطاع من خلال إدارات الجوازات في كافة المناطق.

وتأتي هذه الخدمة توافقاً مع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، بالتيسير والتسهيل على المواطنين والمقيمين واستقبالهم والأخذ بملاحظاتهم واقتراحاتهم.

وأضاف ” اليحيى ” في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن بعض المستفيدين قد يضطروا لتكبّد عناء السفر للذهاب إلى المديرية للمراجعة عن معاملاتهم أو للقاء مسؤولي المديرية وتقديم الشكاوى والملاحظات أو الاقتراحات فيما يخص معاملاتهم أو الخدمات المقدمة لهم بشكلٍ عام.

وأشار إلى أن هذا كله تم توفيره إلكترونياً؛ تيسيراً على جميع المواطنين والمقيمين، لافتاً إلى أن هذه الخدمة عممت على جميع إدارات الجوازات في مناطق المملكة كافة وبدأ العمل بها فعلياً.