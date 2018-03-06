” تراحم ” : الإفراج عن 5 نزلاء بملبغ 160.500 ريال

نايف السالم(صدى):

أعلنت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم ” تراحم ” ، اليوم الثلاثاء، عن الإفراج عن خمسة نزلاء من سجناء المطالبات المالية ممن عليهم ديون لا تزيد عن 50 ألف ريال ولم يتكرر دخولهم للسجن أو تلاعبهم بأموال الناس.

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء أحمد بن عطية الحارثي، أنه تم الإفراج عن السجناء مقابل مبلغ مالي يقدر بـ160.500 ريال، وذلك بالشراكة المجتمعية مع أوقاف الشيخ محمد الراجحي.

ودعا ” الحارثي ” رجال الأعمال وفاعلي الخير من داخل المنطقة وخارجها إلى التضامن والإسهام بما تجود به أنفسهم في دعم برامج اللجنة.