  • الثلاثاء 6

    مارس

  1. الرئيسية
  2. الوظائف
  3. 20 وظيفة شاغرة للسعوديات في البنك العربي الوطني

20 وظيفة شاغرة للسعوديات في البنك العربي الوطني

20 وظيفة شاغرة للسعوديات في البنك العربي الوطني
فاطمة المالكي(صدى):

فتح البنك العربي الوطني، باب التقديم على 20 وظيفة شاغرة للسعوديات، ضمن برنامج تدريب الخريجات، على موقعه الإلكتروني للتوظيف بدءً من 5 مارس، ويستمر حتى 14 مارس 2018م.

وأوضح البنك أن الوظائف متاحة لحملة درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصصات ” المحاسبة، المالية، الاقتصاد، التسويق، الإدارة، تكنولوجيا المعلومات، الهندسة، والرياضيات “، وذلك للعمل بفروع البنك في منطقة الرياض.

وأشار إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، الدخول على الرابط التالي هنا .


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *