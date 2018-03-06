20 وظيفة شاغرة للسعوديات في البنك العربي الوطني

فاطمة المالكي(صدى):

فتح البنك العربي الوطني، باب التقديم على 20 وظيفة شاغرة للسعوديات، ضمن برنامج تدريب الخريجات، على موقعه الإلكتروني للتوظيف بدءً من 5 مارس، ويستمر حتى 14 مارس 2018م.

وأوضح البنك أن الوظائف متاحة لحملة درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصصات ” المحاسبة، المالية، الاقتصاد، التسويق، الإدارة، تكنولوجيا المعلومات، الهندسة، والرياضيات “، وذلك للعمل بفروع البنك في منطقة الرياض.

وأشار إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، الدخول على الرابط التالي هنا .