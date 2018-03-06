ياسر القحطاني يشعل ” تويتر ” بنبأ اعتزاله.. وردود حاسمة من المغردين

ماجد محمد(صدى):

تصدر وسم ” عاجل اعتزال ياسر قحطاني” منذ قليل التريند في المملكة عبر منصة ” تويتر”؛ حيث شهد إقبال كثيف من قبل المغردين.

وأكد عدد من المتابعين عبر الوسم على أنه مجرد شائعة؛ لإثارة الفوضى بن صفوف فريق الهلال.

وكان ” القحطاني” تعرض خلال الأيام الماضية إلى هجوم من الجماهير المطالبين باعتزاله، وعلى جانب أخر اعترض البعض على هذا الهجوم الغير مبرر من وجهة نظرهم.

وعلى الرغم من أن الوسم يحمل مجرد شائعة، إلا أن جماهير الهلال جاءت ردودهم قاسية على المطالبين باعتزاله، مدافعين عن تاريخ “القحطاني” .

وترصد ” صدى ” في هذا السياق، أبرز تغريدات المشاركين عبر الوسم.

وقال أحد المغردين مدافعًا عن القحطاني: ” ياسر حتى وهو بالاحتياط مشغلهم وشلون لو كان يلعب..!؟ استريحوا عقد ياسر مع الهلال “ازلي” وهذا الاكثر اهميه من صياحكم”.

وتابع أخر: ” حتمياً راح يعتزل وهذي سنه الحياه ونظام كره القدم ولكن تعال أنت وهو خلينا نشوف كم عنده بطولات كم سجل كم فاز كم وكم وكم وكم، يعني باختصار تاريخه حافل بالانجازات يكفيني هدفين منه امام الفتح الموسم الماضي وراسه2008 الي اخذنا منهم الدوري”.

وأضاف أخر:” بطلوا إشاعات يا مضغوطين ، الهلال في مرحلة حاسمة في الدوري وآسيا < عشان كذا راح نشوف اخبار زي كذا لمحاولة الضغط على الفريق والتأثير عليه.". وكان رئيس نادي الهلال الأمير نواف بن سعد، أثار الجدل بتصريحه حول عدم نيه الزعيم في التجديد للاعبيه ياسر القحطاني ومحمد الشلهوب مع بداية الموسم المقبل، حيث رأى البعض أن طريقه التصريح دون الاتفاق مع اللاعبين غير صحيحة.