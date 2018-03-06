” البيئة ” : إصابتين جديدتين بإنفلونزا الطيور في الخرج وبيشة

سعيد العجل(صدى):

كشف وزارة البيئة والمياه والزراعة عن إصابتين جديدتين بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8, خلال الـ 24 ساعة الماضية في محافظتي الخرج وبيشة .

ولفتت الوزارة الانتباه في إيجاز اليومي الخاص بمتابعة مستجدات هذا الفيروس، إلى عدد العينات التي جمعت منذ بداية انتشار إنفلونزا الطيور من نوع H5N8 وحتي اليوم بلغت 9922 عينة من جميع مناطق المملكة، مثلت الحالات الإيجابية منها 151 حالة إيجابية، مؤكدةً أنها عملت على التخلص من7329 طيراً خلال الـ 24 ساعة الفائتة.

وأوضحت وزارة البيئة أنها استقبلت 3 بلاغات خلال الـ 24 ساعة الماضية تعنى بهذا الشأن، فيما أجابت على17 استفساراً، مشددةً على أن حملاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة في مناطق المملكة كافة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.