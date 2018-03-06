سرقة 5 ملايين دولار من طائرة ألمانية في ” 6 دقائق ” فقط

برلين(صدى):

أعلنت الشرطة المحلية في البرازيل، عن قيام عدة لصوص بالاستيلاء على خمسة ملايين دولار نقداً، كانت في طريقها من البرازيل إلى سويسرا، على متن طائرة تابعة لشركة ” لوفتهانزا ” الألمانية، وذلك أثناء توقفها بمطار الشحن الكبير، بالقرب من ساو باولو، جنوب شرق البرازيل.

والغريب في الأمر، أن عملية السطو والسرقة، نفّذها خمسة رجال دخلوا المهبط، وهددوا عناصر الأمن قِبَل الاستيلاء على المال، وتم كل ذلك في نحو 6 دقائق فقط من مساء الأحد الماضي، ولم توقف السلطات أي مشتبه به حتى مساء الأثنين.

وأوضحت الشرطة الإتحادية البرازيلية، في بيانِ صدر عنها، أنه قد دخل اللصوص مدرج الشحن بمطار ” فيراكوبوس ” في كامبيناس، بسيارة ” بيك أب ” ، ألصقوا عليها ملصقات تحاكي شعار الشركة المكلفة بأمن المهبط.

يشار إلى أن الطائرة الألمانية كانت قد وصلت من مطار جوارولوس الدولي في ساو باولو إلى فيراكوبوس، أكبر مطارات الشحن بالبرازيل، في طريقها إلى وجهتها النهائية في سويسرا، فيما كانت الأموال التي سُرقت منها، تخص شركة نقل الأموال ” برينكس ” .