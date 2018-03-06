تطوير عقار لعلاج فيروس الإيدز قريبا

واشنطن(صدى):

كشف فريق من العلماء الأمريكيين من جامعة كاليفورنيا عن أن علاج فيروس نقص المناعة البشرية ” الإيدز ” ، سيتم ابتكاره قريباً، حيث إنه فى طور الإنجاز.

وأوضح العلماء أن التجارب كشفت اليوم عن الكيفية التي يختفى بها فيروس ” الإيدز ” القاتل، والتى تمنع الأدوية المضادة للفيروسات من طرده.

وقال الباحثون إنهم أصابتهم الحيرة منذ فترة طويلة لعدم تفسير اختفاء بعض الخلايا المصابة وهروبها من الكشف لسنوات، ولكن النتائج الجديدة تجاوب.

حيث أن الخلايا يمكن أن تصبح ” كامنة ” ، أو نائمة من خلال رفض الفيروس التعامل كخلية مصابة عادة.

ويدعي الخبراء وراء الدراسة، التى أجريت على 18 مريضًا بفيروس نقص المناعة البشرية، أنهم يستطيعون البدء في تطوير العقاقير للسماح للجسم بقتل الخلايا النائمة.

وقد اختبر الفريق بعض العلاجات، ونجحوا بشكل مختلف في إجبار الخلايا المصابة على إكمال جزء من خيوطها لاكتشافها، ومع ذلك، فإن البحث عن العلاج الذي يجعل الفيروس يتكاثر بشكل كامل لا يزال تحت التطوير.

وأضاف العلماء أنه لا توجد حاليًا أي علاجات موجودة يمكن أن تقتل الخلايا الكامنة أو توقفها عن إعادة تنشيطها في المستقبل.