4 وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل

فاطمة المالكي(صدى):

فتح برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكيّة بالجبيل الصناعية، عدد من الوظائف الشاغرة للرجال على موقعه الإلكتروني للتوظيف، بدءً من 5 مارس، ويستمر حتى 15 مارس 2018م.

وأوضح البرنامج أن الوظائف متاحة لحمَلة شهادة الثانوية العامة والشهادة الابتدائية؛ وذلك للعمل لدى شركة منارة الأفق للتموين في محافظة الجبيل.

وأَضاف أن الوظائف المتاحة تحت مسمى:

– رئيس فريق عمل- قائد مجموعة (وظيفتين): شهادة الثانوية العامة، مع وجود خبرات سابقة.

– أمين صندوق: شهادة الثانوية العامة.

– عامل تحميل: الشهادة الابتدائية، مع وجود خبرات سابقة.

وأشار البرنامج إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ يمكنك الدخول من هنا.