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فيورنتينا وكالياري يخلدان ذكرى ” أستوري ” بحجب رقمه

فيورنتينا وكالياري يخلدان ذكرى ” أستوري ” بحجب رقمه
نواف السالم(صدى):

أعلن ناديا فيورنتينا وكالياري الإيطاليان، عن تخليدهما لذكرى اللاعب دافيد أستوري؛ عن طريق حجب الرقم 13 الذي كان يرتديه اللاعب.

وقال فيورنتينا عبر موقعه الإلكتروني اليوم الثلاثاء: ” تكريماً وتخليداً لذكرى دافيد أستوري، قرر كالياري وفيورنتينا حجب القميص رقم 13 في فريقيهما ” ، بينما نشر كالياري، عبر حسابه على تويتر صورة للاعب بقميص كالياري مؤكداً حجب الرقم 13 من الفريق.

يجدر الإشارة إلى أن اللاعب الراحل خاض مع فريق كالياري 6 مواسم في بداية مسيرته الكروية.


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