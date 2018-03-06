وصفات طبيعية من الأرز للحفاظ عل جمالك

نورة الشهري(صدى):

الوصفات الطبيعية بديل مميز لكثير من النساء، لكنه يحتوي على صعوبات عديدة خاصة أن الفتيات يخشين من التجربة، وهنا تأتي المجازفة والخطوة التى يجب أن تأخذها كل فتاة تبحث عن جمال طبيعى، خاصة أن الوصفات الطبيعية تنطوى على كم من الفوائد لا تعلم عنها الفتيات الكثير.

فالأرز المطحون أحد العناصر الطبيعية التى يمكن الاعتماد عليها بشكل دائم للتخلص من مشاكل البشرة، ونوضح ذلك من خلال مجموعة من الوصفات الطبيعية تعتمد على هذا العنصر بشكل أساسي وتساعد فى محاربة مشاكل البشرة.

أولاً وصفة طبيعية لعلاج انتفاخ العين:

ثمرة موز

ملعقة كبيرة من الأرز المطحون

ملعقة من زيت زيت الخروع

طريقة التحضير:

اهرسي الموز ثم ضيفي له باقي المكونات وامزجيهم جيدًا حتى تحصلين على خليط متجانس، ضعي الخليط حول العين وعلى البشرة واتركيه لمدة 10 دقائق، بعدها اغسليه بالماء البارد وستحصلين على بشرة نقية وتتخلصين من الإجهاد وانتفاخ العين.

ثانيًا وصفة طبيعية لتفتيح البشرة:

ملعقتان كبيرتان من الأرز المطحون

ربع كوب من الحليب الرائب

ملعقة كبيرة من العسل

طريقة التحضير:

احضري وعاء متوسط وضعي فيه المكونات السابقة وامزجيها جيدًا حتى تحصلين على خليط متجانس، ثم ضعي الخليط على وجهك واتركيه لمدة تتراوح من 10 لـ 15 دقيقة بعدها اغسلي وجهك بالماء الفاتر لتحصلين على بشرة ناعمة.

ثالثًا وصفة طبيعية لإزالة الحبوب والتجاعيد:

ملعقة من الأرز المطحون

ملعقة من عصير الخيار

ملعقة من عصير الليمون

طريقة التحضير:

امزجي المكونات السابقة معًا، وضعي الخليط على بشرتك واتركيه حتى يجف تمامًا وأخيرًا اغسلي وجهك بالماء البارد.