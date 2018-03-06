” العبيكان للاستثمار ” تعلن عن وظائف إدارية وفنية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة شركات العبيكان للاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، عن وجود عددًا من الوظائف الفنية والإدارية الشاغرة للرجال والنساء.

وأوضحت ” العبيكان للاستثمار ” أن الوظائف لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في مدينة الرياض.

وأشارت الشركة إلى أن المسميات الوظيفية المتاحة هي: مشرف إدارة السلامة، و فني ميكانيكي، لافتة إلى أن التقديم التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 مارس 2018مـ، عبر الرابط التالي: هنا .