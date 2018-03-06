وظائف شاغرة لدى شركة دانون بالرياض وجدة

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت شركة دانون ” DANONE ” للصناعات الغذائية والتغذية الطبية، عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف بدءً من 5 مارس 2018م.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

وأضافت أن الوظائف المتاحة تحت مسمى:

– ممثل طبي (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الصيدلة، أو التغذية).

– مسؤول أعمال الموارد البشرية (جدة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، وإدارة الأعمال).

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي هنا .