“فينغر” يعاند جماهير الأرسنال: لن أستقيل

طلال الغامدي(صدى):

قالت مصادر، اليوم الثلاثاء، إن مدرب الأرسنال آرسين فينغر، أكد لمساعديه أنه لن يرحل عن الفريق.

وأضافت أن “فينغر” رغم الهجوم الحاد عليه من قبل جماهير الأرسنال، إلا أنه لن يترك الفريق الصيف المقبل.

وشنت الجماهير هجوم ناري على فينغر عقب هزائم متتالية، حيث خسر أمام السيتي في مبارتين أحدهما في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية والأخرى في الدوري الإنجليزي بالنتيجة ذاتها 3-0 ، كما فشل في الانتصار أمام برايتون.

ومع إصرار فينغر على التمسك بالأرسنال، فأنه من المتوقع أن ينتظر الجماهير قرار إداري محتمل بإقالة فينغر.