توقيع مذكرة تفاهم بين ” التعليم ” و ” الأمن السيبراني “

علي القحطاني(صدى):

وقع اتحاد الأمن السيبراني والبرمجة، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم، بهدف بناء وتأهيل القدرات الوطنية من خلال برامج تدريبية في البرمجة والأمن السيبراني.

وشملت المذكرة: تطوير برامج تعليمية وتدريبية مشتركة، وتنظيم وإقامة مسابقات وفعاليات لتأهيل الكفاءات الوطنية في البرمجة والأمن السيبراني، وكذلك المشاركة في إنشاء منظومة لرعاية طلاب المدارس والجامعات الموهوبين والمطورين وأصحاب المشاريع التقنية.

وقد وقع المذكرة المستشار بالديوان الملكي ورئيس الاتحاد سعود بن عبدالله القحطاني، ووزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى.

وصرَّح بأن توقيع هذه الاتفاقية جاء انطلاقاً من الحاجة إلى اتخاذ خطوات جادة نحو الشعور بأهمية الأمن السيبراني والبرمجة، مشيراً إلى أن البرمجة أصبحت من أهم الممارسات التي يجب على الأجيال القادمة تعلمها بطرق مبسطة في المدارس، كتقديم تحليل منطقي للمشاكل التي يواجهها الطفل الصغير، بعدها تتطور حسب المرحلة الدراسية.

وأشار إلى أن معظم البنى التحتية في العالم من شبكات كهرباء وهاتف ومياه وغيرها تعتمد اعتماداً تاماً على البرمجة وقواعد البيانات، مؤكداً أن حماية تلك الشبكات يعتمد على وجود أساس قوي في الأمن السيبراني والبرمجة للتصدي للهجمات الموجهة لتلك المناطق الحيوية.