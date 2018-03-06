بالصور.. أمير جازان يدشن مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة جازان

تركي السالم(صدى):

رعى سمو الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، اليوم الثلاثاء، حفل تدشين مركز الابتكار وريادة الأعمال ومبادرة حاضنة ومسرعة الأعمال الناشئة بجامعة جازان، وذلك بمقر المركز في مدينة جيزان.

وفي مستهل الحفل، أطلع سموه على العديد من الابتكارات والأعمال التي انجزتها عدد من طالبات جامعة جازان، والتي حققت العديد من الجوائز المحلية والعالمية.

ودشن سمو الأمير عمل المركز، وشهد توقيع العديد من الاتفاقيات التي أبرهما المركز مع العديد من الجهات من القطاعين العام والخاص، وسملت الهدايا التذكارية والتقطت الصور التذكارية بالمناسبة.

ومن جانبه، أعرب سمو أمير منطقة جازان، عن سعادته بتدشين مركز الابتكارات وريادة الأعمال، ومشاركته لمنسوبي الجامعة احتفائهم بهذه المناسبة، مؤكداً أهمية المركز في تقديم العون والمساندة لأبناء وبنات المنطقة المبتكرين والمخترعين، بما يسهم في إنجاح مبتكراتهم ومشروعاتهم التي تقدموا بها للمركز.

فيما أكد سموه، أن تدشين المركز يأتي ضمن مشروعات وخطط واستراتيجيات الجامعة العلمية والعملية، التي تهدف من خلالها لتحقيق رؤية المملكة 2030 ، والتي ترسم المستقبل المشرق لأبناء وبنات هذا الوطن العزيز، ويحقق التنمية والتطوير في مختلف المجالات، وذلك من خلال ما يتوافر بالمركز والجامعة بوجه عام من خبرات وقدرات وطاقات بشرية مؤهلة، تقدم خدماتها الاكاديمية والبحثية لمختلف الجهات الحكومية.