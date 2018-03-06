وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة أرامكو ” ساسرف “

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة مصفاة أرامكو ” ساسرف ” ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ للعمل بمقر الشركة ومشاريعها في محافظة الجبيل، وذلك وفقًا للمسميات التالية:

– منسق الخدمة الميدانية “عدد 4 وظائف ” : شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

– مهندس صيانة ” وظيفتين “: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها.

– مسؤول جدولة صيانة ” وظيفتين ” : شهادة الدبلوم في المجال الميكانيكي، أو ما يعادلها.

وأشارت الشركة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 مارس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 مايو 2018م، كما ناشدت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المعلنة، بالدخول على الرابط التالي: هنا .