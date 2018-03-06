جمعية ” مشكاة بيشة ” تحتفل بإتمام حملة كفالة ساعة قرآنية

سياف الشهراني(صدى):

احتفلت جمعية مشكاة لتحفيظ القرآن الكريم ببيشة أمس الإثنين بمناسبة إتمام حملة كفالة ساعة قرآنية، وذلك على شرف محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة بقاعة الأمير فيصل بن خالد بمبنى المحافظة بحضور مدراء الدوائر الحكومية والجهات الأمنية وعدد من الناشطين والإعلاميين.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها كلمة لجمعية مشكاة لفضيله الشيخ د.عبدالعزيز الشهراني شكر فيها كل من ساهم في إنجاح وإتمام هذه الحملة وطرح باقة من البرامج التي سترى النور قريبًا بإذن الله.

تلى ذلك توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات التجارية.

أعقب ذلك كلمة لمحافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة شكر فيها القائمين على جمعية مشكاة وأعرب عن فرحته بتوالي النجاحات لهذه الجمعية .

ثم اختتم الحفل بتكريم المساهمين في إنجاح الحملة من جهات حكومية وإعلاميين وناشطين رجالًا ونساء ومنسوبي ومنسوبات الجمعية.