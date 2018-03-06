الأمير فهد بن نايف يفتتح فعاليات ” ولهن بصمة ” بالرياض.. اليوم

بدر الحارثي(صدى):

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير ” فهد بن نايف بن سعود بن عبد العزيز ال سعود ” تنطلق اليوم الثلاثاء فعاليات (ولهن بصمة) وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

واليوم العالمي للمرأة هو إحتفالاً يُقام في الثامن من شهر مارس من كل عام وذلك تقديرا وتكريماً للمرأة لإنجازاتها الإقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها.

ويُصاحب هذا الحدث مبادرة وطنية موجهةٌ لشهداء الوطن وتدشين مبادرة (بذرة) لمجموعة كلينك وclinic one ، وسيتم من خلال المعرض تقديم رسائل هادفة بتقنياتٍ عالية مواكبة للإعلام الحديث.

الجدير بالذكر يستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام من الساعة ٤ عصراً وذلك بقاعة أوشا بالرياض، مع تواجد ألعاب ترفيهية للأطفال ومنصات بيع لجميع مستلزمات المجتمع، هذا ومؤسسة فريق سبحة لتنظيم المعارض والمؤتمرات هي الجهة المنظمة للمعرض .

