طبيب عالمي يتوقع انتشار وباء يقضي على سكان الأرض

متابعات(صدى):

أكد الطبيب جوناثان كويك، المشرف على مبادرات عديدة في منظمة الصحة العالمية، بأن سكان الأرض مهددين بانتشار فيروس وبائي، يمكنه قتل 33 مليون شخص خلال الـ200 يوم الأولى من انتشاره.

وتوقع الطبيب، أن الفيروس يمكنه قتل 300 مليون شخص، في غضون عامين، و يربك إمداد الدواء والغذاء في العالم، مما سيدخل الأرض في مجاعات وانهيارات اقتصادية، أي أن أضراره ستكون غير مسبوقة، موضحاً أنه عبارة عن إنفلونزا.

يذكر أن هناك وباء كان قد عرف بالإنفلونزا الإسبانية انتشر سنة 1918، وأدى إلى مقتل أكثر من 100 مليون شخص، عقب الحرب العالمية الأولى.