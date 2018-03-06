مازيراتي تقدم 3 نسخ نيرسيمو إيديشن سوداء في جنيف

جنيف(صدى):

تعرض مازيراتي في معرض جنيف للسيارات 3 نسخ Nerissimo Edition باللون الأسود بالكامل من طرازات جيبلي وكواتروبورتي وليفانتي . وظهرت نسخ Nerissimo Edition العام الماضي وتأتي بلون أسود خارجي مع تطعيمات كرومية سوداء على شبكة التهوية مع فتحات تهوية جانبية وشعار خاص مع تزويد موديلي جيبلي وكواتروبورتي بمصابيح أمامية LED مظللة .

كما يأتي موديل ليفانتي بمصابيح ضباب باطارات سوداء وطلاء خارجي أسود لبعض الأجزاء الخاصة بالحماية, وتأتي الموديلات الثلاثة من السيارة بعجلات 20 أو 21 بوصة ألومنيوم بلمسات سوداء لامعة أو داكنة. وفي الداخل, توجد تغييرات محدودة ، إذ تأتي جيبلي بمقاعد رياضية بخاصية التسخين وعجلة قيادة رياضية بنفس الخاصية وتطعيمات داكنة على المرايا.

أما كواتروبورتي فتأتي بتطعيمات سوداء بيانو أو من ألياف الكربون ونوافذ مظللة وكاميرا للرؤية الخلفية وغطاء حقيبة خلفي كهربائي، بينما طراز ليفانتي يأتي بمقاعد رياضية بخاصية التسخين ونظام تحكم أوتوماتيكي في المناخ رباعي المناطث ودواسات قابلة للتعديل بصورة كهربائية.

وستعرض مازيراتي طرازات أخرى مثل جيبلي S Q4 GranLusso بحلة خارجية بيانكو ألبي بعجلات 20 بوصة ومكابح ألومنيوم مصقولة مع مقصورة داخلية أنيقة وفرش جلدي أحمر وتطعيمات حريرية وتطعيمات خاصة. كما ستعرض موديل كواتروبورتي S Q4 GranLusso بعجلات 21 بوصة ومكابح سوداء. كما ستعرض طراز جران كابريو MC بلون Bianco Birdcage وعجلات 20 بوصة وفرش جلدي وألكانتارا وتطعيمات من ألياف الكربون.