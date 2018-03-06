” العيسى ” يوجه بأن تكون ” تواصل ” البوابة الموحدة للمسفيدين

عادل الحربي(صدى):

وجه الدكتور أحمد العيسى، وزير التعليم، جميع الجامعات وقطاعات الوزارة في التعليم العام والجامعي وإدارات التعليم، بأن تكون ” تواصل الإلكترونية ” هي البوابة الموحدة لكافة المستفيدين لتلقي جميع البلاغات والاستفسارات، مؤكداً ضرورة التعامل معها وفقاً لذلك.

جاء ذلك في تعميم أصدره اليوم الثلاثاء، حيث نص التوجيه على أحقية المستفيدين في التواصل مباشرة مع أي مسؤول في الوزارة أو الجامعات أو إدارات التعليم بما يحقق المصلحة العامة، وبما يضمن المحافظة على حقوقهم دون أي مؤاخذة نظامية.