الأولمبية الإيطالية تكشف حقيقة تجديد عقد لاعب فيورنتينا الراحل

ماجد محمد(صدى):

كشف جيوفاني مالاغو، رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية، حقيقة تمديد عقد اللاعب الإيطالي الراحل دافيد أستوري مع فريقه فيورنتينا.

وقال مالاغو إن الأنباء حول التجديد للاعب الراحل، ودفع قيمة العقد الجديد لأسرته ليس لها أساس من الصحة.

وأضاف مالاغو: “يجب تقديم توضيح مهم بشأن تجديد عقد أستوري.. كانت أخبار من دون أساس للصحة نشرتها إحدى المؤسسات”.

وأشارً إلى أن فيورنتينا سيساعد عائلة أستوري، وخاصة صديقته فرانشيسكا وابنتهما فيتوريا، وذلك بعد وفاته بشكل مفاجئ قبل مباراة الفريق أمام أودينيزي بالدوري الإيطالي.

وتابع: “فيورنتينا سيقوم بالتأكيد بتوفير المساعدة للعائلة.. لكنهم يريدون اختيار الوقت المناسب لاتخاذ هذا القرار”.

يجدر الإشارة إلى أنه كان من المقرر أن يتقاضى أستوري 1.6 مليون دولار سنوياً في عقده الجديد.