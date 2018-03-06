مؤسسة الأمير محمد بن فهد تعلن عن 235 وظيفة لذوي الاحتياجات الخاصة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مدير العلاقات العامة بمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، الدكتور فيصل بن يوسف العنزي، عن تنظيم يوم المهنة لذوي الاحتياجات الخاصة في مقر المؤسسة بالدمام في يوم 21 مارس المقبل، حيث توفر المؤسسة 235 وظيفة.

وأوضح ” العنزي ” أن ذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية، وبمشاركة 26 شركة من القطاع الخاص التي ستعرض ما لديها من وظائف شاغرة، لافتًا إلى أن: ” يوم المهنة لذوي الاحتياجات الخاصة يهدف إلى تعريف مؤسسات سوق العمل بالقدرات والإمكانات العملية والعلمية التي يتمتع بها أفراد هذه الفئة الغالية على قلوبنا، إلى جانب عرض الوظائف المتاحة لهم في سوق العمل. ”

وأشار ” العنزي ” إلى أنه: ” سيشهد يوم المهنة أيضًا التعريف بالخدمات النوعية التي تقدمها مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، لذوي الاحتياجات الخاصة، مثل برامج التدريب والتأهيل التي تمكنهم من تولي الوظائف المعروضة عليهم من مؤسسات وشركات القطاع الخاص في ذلك اليوم. ”

وأكد ” العنزي ” أن: ” مؤسسة الأمير محمد بن فهد تتجه لإقامة يوم المهنة لذوي الاحتياجات الخاصة في عدد من مناطق المملكة الأخرى، لتعميم الفائدة والاستفادة، على أبناء الوطن، ومساعدتهم على بدء حياة عملية جديدة. ”