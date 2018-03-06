تربية الحيوانات تعزز العلاقة بين الزوجين

باريس(صدى):

أثبتت دراسات فرنسية أن 30% من السيدات المتزوجات يفضلن اصطحاب حيواناتهن المنزلية مع الزوج فى الاحتفال بالأعياد الرسمية، ويرى 59% من الأزواج الذين أجرى عليهم استطلاع الرأى، أن مصاحبة الكلب أو القطة يسمح بتوطيد العلاقات بين الزوجين.

حيث أن اهتمام الطرفين بتربية الحيوانات الأليفة يجعلهم يشعرون بحالة من التوحد بسبب وجود اهتمامات مشتركة بينهما.

بالإضافة إلى أن امتلاك نفس الاهتمامات يساهم فى خلق حالة من التوحد والتقارب بين الطرفين، فكلاهما يعتنق نفس الفكر والمشاعر والعواطف تجاه نفس الشيء، لذا يكون من السهل حدوث تقارب بينهما نتيجة لتوحد فكرهما ويصبحان أكثر ارتباطًا.