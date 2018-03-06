” أومتيتي ” يكشف عن مستقبله في صفوف البرسا

نواف السالم(صدى):

كشف لاعب البرسا النجم صامويل أومتيتي، عن مستقبله مع البرسا خلال الفترة المقبلة.

وأكد “أومتيتي” على أنه سعيد في صفوف البرسا، ولا يفكر ف الرحيل عن النادي، في ظل ضمانه لمركز أساسي في تشكيلة إرنيستو فالفيردي.

وأضاف:”أنا سعيد للغاية مع برشلونة إلى جانب أفضل لاعبي العالم.. ولا أفكر في الرحيل أبداً”.

وكانت تداولت الأنباء حول مستقبل اللاعب في صفوف البرسا، إلا أن برشلونة بدأ في السعي لتجديد عقد أومتيتي لأنهاء الشائعات.

ويفكر البرسا في رفع قيمة الشرط الجزائي الذي يبلغ 60 مليون فقط، لحمايته من الخروج إلى أحد الأندية الأوروبية الكبرى.