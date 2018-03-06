الشرطة البريطانية تعثر على مزرعة حشيش داخل منزل

لندن(صدى):

تمكنت شرطة وست يوركشاير من ضبط كمية ضخمة من الحشيش تقدر بـ80 ألف إسترليني فى منزل، بعدما شك ضابط الشرطة فى وجود أمر مريب عندما لمح سطح منزل خالي من الثلج فى الوقت الذى تعاني به البلاد من موجة صقيع قياسية.

وأضافت الصحيفة أن ضباط الشرطة اقتحموا مبنى بالقرب من شارع ” أركتيك ” فى كيلي بعدما شموا رائحة حشيش قوية بالخارج، ثم لاحظوا عدم وجود ثلج على سطح المنزل، مما يعني وجود حرارة بالداخل.

وبمجرد دخولهم المنزل، عثرت الشرطة على 322 نبتة فى أربع غرف نوم وفى القبو.

مع العلم أن حرارة المصابيح المستخدمة للمساعدة على نمو الزرع كانت تذيب الثلج الموجود على السطح.