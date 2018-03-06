السوق المالية: إدانة مخالف للنظام وتغريمه 50 ألف ريال

علي القحطاني(صدى):

أعلنت هيئة السوق المالية، اليوم الثلاثاء، صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وتغريمه 50 ألف ريال.

وأوضحت الهيئة أن القرار أدان إسماعيل بن عبدالكريم بن يحيى اليحيى، لممارسته عملًا من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص متمثلًا في تقديم توصيات ” المشورة ” مقابل اشتراك مالي “، والإعلان عن ذلك عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، وعبر برنامج المحادثة ” WhatsApp “.

كما أشارت إلى ان ” إسماعيل ” خالف المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الـ5 من لائحة أعمال الأوراق المالية بممارسة هذه الأعمال، مؤكده حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.