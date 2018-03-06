حقيقة فيديو تعرض طفلين للعنف بوضعهما في النافذة بتبوك

محمود البلوي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوضح وجود طفلين على نافذة أحد المنازل بمدينة تبوك، حيث ادعى مصور المقطع بأنهما يتعرضان لعنف يومي من قبل الخادمة التي تتواجد معهما بشكل مستمر بسبب انفصال والديهما.

وتمكنت الجهات الأمنية في تبوك من التعرف على صاحب المنزل واستدعاؤه، وقامت بمساءلته عن ذلك؛ حيث أنكر تعرض أبنائه لأي عنف أو إيذاء من أي شخص وأن والدتهما مقيمة معهم بالمنزل، لافتًا إلى عدم صحة ما تم تداوله عنهما.

وأشار الأب إلى أن: ” أبناءه بصحة جيدة ولا صحة لما ذُكر بالمقطع على الإطلاق، مؤكدًا استيائه ممن قام بتصوير المقطع ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي بذلك الشكل. ”

وجدير بالذكر، إنه كانت وحدة من الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك، قد تحركت إثر بلاغ بمقطع الفيديو عن احتجاز أطفال في نافدة منزل.

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