تعديلات خاصة في نسخة GT-Line الجديدة من ” كيا ريو “

جنيف(صدى):

تقدم كيا ريو GT-Line لمسة خاصة في معرض جنيف الدولي للسيارات 2018 وهي النسخة التي طرحت من موديلات مثل سبورتاج وسورينتو وبيكانتو وسييد من قبل. وتحمل ريو الجديدة محرك 1 لتر بشاحن توربيني والمحرك ثلاثي الاسطوانات يتصل بناقل حركة من 6 سرعات مانيوال وبقوة 118 حصان بصورة اجمالية وهو رقم أقل من منافسيين مثل فورد فييستا ST ورينو كليو RS وفولكس فاجن بولو GTI وحتى فيات 500 أبارث.

كما تعرض السيارة بمحركين 1.25 لتر و1.4 لتر رباعي الاسطوانات بقوة 83 و98 حصان مع ناقل حركة ثنائي القابض من 7 سرعات. وتحمل السيارة لمسات رياضية تشمل شبكة تهوية سوداء لامعة وكرومية وعجلات ألومنيوم 17 بوصة خاصة ومصابيح ضباب LED ومصابيح نهارية LED ومخارج عادم مزدوجة وتطعيمات كرومية على النوافذ واسبويلر أسود لامع وتطعيمات على العتبات الجانبية .

وفي الداخل يوجد مزيج من فرش جلدي وقماشي بتطريز رمادي اللون وعجلة قيادة مسطحة في جزئها السفلي وتطعيمات من ألياف الكربون وأخرى معدنية.