أم تبيع حليبها للاعبي كمال الأجسام

نيقوسيا(صدى):

حصلت أم لطفلين تُدعى ” رفايلا لامبرو ” من قبرص و تبلغ 24 عامًا، على آلاف الجنيهات الإسترلينية، من بيع حليبها لممارسي رياضة كمال الأجسام.

حيث قالت الأم إنها قررت أن تبيع حليبها، بعد أن لاحظت إنتاجها لكمية فائضة منه، وعدم وجود مكان له فى ثلاجة منزلها.

وبدأت رفايلا فى بيع حليبها للأمهات اللاتى يعانين من نقص حليبهن، ثم بدأ الرجال فى طلب الحصول عليه، وقالت إنها باعت حليبها فى البداية لرجلين يمارسان رياضة كمال الأجسام، لاعتقادهما أنه يساهم فى بناء العضلات.

ومع ملاحظتها ازدياد الطلب على حليبها، قررت رفايلا أن تبيع لترين من حليبها، وهو معدل إنتاجها اليومى، وحددت سعر بيع الأونصة بيورو واحد، واستطاعت حتى الآن جني 4500 جنيه إسترليني من بيعها 500 لترًا من حليبها.

واتجهت رفايلا مؤخرًا لبيع حليبها عبر شبكة الإنترنت، بإنشائها لمجموعة عبر موقع ” فيسبوك ” ، للتواصل معها، بالإضافة إلى موقع إلكتروني.

كما وضح طبيب التغذية الرياضي أن لاعبي كمال الأجسام يستهلكون الحليب البشرى لأنه يحتوى على سعرات حرارية ومغذيات كبيرة وكثيفة بشكل لا يصدق.

ومع ذلك، فإنه لا توجد دراسات تدعم هذه الادعاءات، خاصة أن حليب الأم من الممكن أن يكون غير صحى إذا أنتج من قبل امرأة تعانى من سوء التغذية.