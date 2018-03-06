وفد من الصحة العالمية يشيد بمجمع الأمل في تسجيل ” الدرعية ” مدينة صحية

تركية البدر(صدى):

تجول وفد من منظمة الصحة العالمية في مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض واطلع على الخدمات المقدمة للمرضى النفسيين ومرضى الإدمان.

وقد نوه الوفد بما شاهده من أعمال وإنجازات طبية معتبرا أنها ستساهم بقوة في اعتماد مدينة الدرعية كأول مدينة يتم تقييمها وأول مدينة تكمل جميع المراحل في المملكة تمهيداً لتسجيلها مدينة صحية على خارطة المدن الصحية بالمنظمة.

واستمع الوفد لشرح من المدير التنفيذي للمجمع بالنيابة الدكتور عبشان بن محمد العبشان أوضح فيه أن المجمع يضم أقساما تأهيلية وعلاجية تسهم في تقديم رعاية متكاملة للمرضى النفسيين ومرضى الإدمان، ويقوم عليها نخبة من المختصين في كافة المجالات.

كما تجول الوفد على بعض مرافق المجمع ضمت العيادات الخارجية وأقسام التأهيل الطبي والأنشطة والعلاج بالعمل النسائي ومركز هيا العساف للترفيه النسائي وأقسام التنويم، واستمعوا خلالها لشرح عن دورها.

وفي نهاية الزيارة قدم المجمع إهداء للوفد عبارة عن عمل فني من أعمال مراجعات الرعاية النهارية.