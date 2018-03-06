اصطدام 3 موظفين في شركة ” أبل ” بالجدران الزجاجية

واشنطن(صدى):

أوضح تقرير حديث، أن موظفي شركة ” أبل ” ، يواصلون الاصطدام بالجدران الزجاجية، التي تحيط بالمبنى الجديد العملاق، ” أبل بارك ” ، حيث اصطدم ما لا يقل عن ثلاثة، من موظفي الشركة بالزجاج، بقوة كانت كافية؛ لدفع زملائهم؛ لاستدعاء خدمات الطوارئ.

ويجدر الإشارة، إلى أن سيارة الإسعاف دخلت مقر ” أبل” ، أكثر من مرة، منذ أن انتقل الموظفين؛ للعمل داخل ” أبل بارك ” ، وأصيب أحد الموظفين بجرح بالغ تطلب تدخل سريع.

وبُني مقر ” أبل ” ، المحاط بالكامل بالزجاج؛ ليكون أفضل مقر شركة في العالم، سواء من حيث التصميم أو الإمكانيات، التي يتمتع بها الموظفين، والفكرة في البداية، أعلن عنها مؤسس شركة أبل ” ستيف جوبز ” .

وتكمن المشكلة في أن الزجاج نظيف، لدرجة تجعل من الصعب على الموظفين، إدراك أنه مجرد زجاج؛ لتجنب الاصطدام به، خاصة وأنه يوجد في أغلب أنحاء المبنى العملاق، ويقول دان ويسينهنت، نائب رئيس شركة العقارات والتنمية التابعة لأبل: ” هذه مشكلة نحن نعمل عليها الآن ” .

يُذكر أن الموظفين، ليسوا فقط هم من يعانون من الزجاج، في المبنى، ولكن أيضا الطيور لا تميز وجوده، وتصطدم به بقوة.