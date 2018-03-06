تقليص الانتقالات الشتوية.. وإغلاق الفترة الصيفية قبل بداية الموسم بإيطاليا

طلال الغامدي(صدى):

قررت اللجنة الأولمبية الايطالية برئاسة جوفاني مالاغو، إغلاق سوق الانتقالات الصيفية المقبلة قبل انطلاق الموسم القادم.

ومن المقرر أن يتميز سوق الانتقالات بالسير على نهج الدوري الانجليزي من خلال ما يعرف بـ ” البوكسينغ داي “، من خلال إقامة مرحلتين بين عيدي الميلاد ورأس السنة.

وقال “مالاغو”، إن الموسم المقبل سينطلق في 19 أغسطس وسوق الانتقالات سيغلق 18 أغسطس، بالإضافة لتقليص فترة الانتقالات الشتوية لتنتهي في 19 يناير بدلًا من 31 من الشهر ذاته.