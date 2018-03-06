صحة الرياض تنفذ حملة للتبرع بالدم في السفارة السودانية

سعيد العجل(صدى):

نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض صباح اليوم حملة للتبرع بالدم بالسفارة السودانية بالرياض بالتعاون مع سفارة دولة الكويت وقد دشن الحملة نائب السفير السوداني السفير اسامه حسن سلمان بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض د. ناصر الدوسري وعدد من منسوبي السفارة.

وأوضح نائب سفير جمهورية السودان السفير اسامة حسن في تصريح له، بان الحملة هي امتداد لمبادرات قادمة ، تعبر في طياتها عن عمق أواصر الاخوة والمحبة بين الشعبين، وقبل ذلك تجسيد للعلاقات الراسخة بين قادة البلدين.

مشيرا الى أن التبرع بالدم هو أحد المبادئ الإنسانية السامية التي تجمع شعوب العالم، كما أنه امتثالاً لتعاليم الإسلامية الفاضلة.

من جانبة اكد مدير اداره المختبرات وبنوك الدم بصحة الرياض الدكتور كامل الدوسري أن هذا الحملة ضمن حملة 100 يوم بالتبرع بالدم وستستمر في عدد من الجهات الحكومية والاماكن العامة لدعم مستشفيات المنطقة بكميات من الدم لصالح المرضى المحتاجين وعبر عن شكرة للسفارة السودانية والكويتية على مشاركتهم المتميزة في هذه الحملة التي أسهمت في نجاح عملية التبرع، من خلال ما قدموه من جهود وتسهيلات.

وشهدت الحملة اقبالا كبيرا من الجالية السودانية على التبرع بالدم سائلين الله عز وجل أن يجعل ماقدموه في موازين حسناتهم.