حيلة بسيطة تجعله يعجب بك بجنون

متابعات(صدى):

من المؤكد أن كل فتاة تُحب لفت نظر المحيطين بها دائماً، خصوصاً عندما يتعلق الامر بلفت نظر خطيبها أو زوجها .

من هنا، عليك في البداية أن تتوقفي عن محاولة تقليد الأخريات وخلق أسلوب خاص بك، سواء لناحية الملابس التي ترتدينها أو طريقة تحدثك وتواصلك مع الآخرين، مع العلم أن الرجل بطبعه يعشق المرأة الطبيعية والصادقة والشفافة، بعيداً عن التكبر أو الأنانية أو التصنع.

فالرجل يكره المرأة الزائفة والمتصنعة، فهو لا يتحمل هذا النوع من الفتيات خصوصاً عندما يشعر بأنها سخيفة لا تتعدى كونها سوى فتاة جميلة لا أكثر. فعلى الرغم من أهمية الشكل والجمال، يتطلع الرجل عندما يريد الدخول في علاقة عاطفية جديّة وطويلة الأمد الى عقل الفتاة التي يحبها ونسبة النضج لديها والوعي.

وبالتالي حافظي على شخصيتك وهويتك مهما كانت نوعية وطبيعة المحيط الذي تنخرطين فيه، خصوصاً أن الرجل يحب المرأة المرحة والمضحكة التي تتمتع بحسّ فكاهة شديد قادرة على إدخال البهجة في حياة وقلب كل من يتعرف إليها وهذا ما يجعلها محبوبة واستثنثائية للغاية.

الى ذلك، لا تنسي يا عزيزتي أن تحافظي على روح التفاؤل لديك والطاقة الايجابية بعيداً عن السلبية والتذمر والنكد، فالصفة التي لا يمكن لاي رجل تحملها في المرأة هي التذمر الدائم، لأنه يشعر بالاستياء في نهاية المطاف والنفور الشديد.

ولا تنسي أبداً أن تتحلي بثقة عالية بالنفس لانها سرّ الجاذبية المطلقة للحصول على قلب أي رجل تريدينه.