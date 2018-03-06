بالفيديو.. تونسي يعيش في مغارة ويقتات على الديدان

تونس(صدى):

عثرت جمعية ” البناء والتنمية ” الخيرية فى تونس، على رجل يبلغ من العمر 51 عامًا، ويسكن أحد كهوف المنطقة ويقتات على الديدان والفضلات، و كانت الحالة الصحية للرجل سيئة للغاية حيث لا يتجاوز وزنه عشرة كيلوغرامات وفاقد للنطق والسمع.

وأكد مسئولون أن الرجل مقيم فى الكهف منذ 15 عامًا، و المواطن يُدعى محمد بن عمر خرشوفى، وانتقل للعيش فى الجبل بعد أن توفى والديه، علمًا أن له شقيقة تزوره من حين لأخر.

مع العلم بمطالبة العديد من الناس فى تونس لفتح تحقيق حول ملابسات اختفاء الرجل كل هذه الفترة والعيش فى الكهف بهذه المنطقة الجبلية.