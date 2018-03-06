القمامة تتراكم بمدارس ” الشقراء ” .. والمعلمين ينظفونها بأنفسهم

عادل الحربي(صدى):

باتت مدارس البنين والبنات وروضات الأطفال، بتعليم محافظة شقراء، دون نظافة منذ الأسبوع الماضي، وذلك بسبب انتهاء عقد شركة النظافة وعدم إنهاء إجراءات ترسية العقد على شركة جديدة.

الأمر الذي جعل إدارة التعليم، تكلف قائدات وقادة المدارس بالبحث عن عمال نظافة وتشغيلهم في تنظيف المدارس، مما اضطر بعض منسوبي المدارس لتنظيف مدارسهم بأنفسهم.

واستاء عدد من قادة المدارس، من ترك مدارسهم بدون نظافة، وتكليفهم بمهام نظافتها، حيث قال أحدهم: ” عند حدوث المشكلة في الأسبوع الماضي، اضطر أحد معلمي المدرسة لتظيف المدرسة بنفسه نتيجة عدم استطاعتنا تأمين عامل نظافة ” .

وأستطرد: ” وفي هذا الأسبوع وجدنا عاملاً بصعوبة واتفقنا معه على تنظيف المدرسة بـ500 ريال في الشهر، في مخالفة صريحة لنظام العمل، إذ يؤكد نظام العمل عدم تشغيل أي عمالة على غير كفالة المشغل، وكذا يمنع تشغيل عامل في غير مهنته ” .

وأضاف قائد المدرسة: ” وضعتنا إدارة التعليم أمام خيارين لا ثالث لهما، إما أن نترك الأوساخ والنفايات تتراكم في المدارس، أو نخالف نظام العمل؟ ” .

وفي السياق ذاته، وبعد تعدد الشكاوى، أصدرت إدارة التعليم، بياناً توضّح فيه أسباب المشكلة، وتعتذر فيه عن الآثار التي ترتبت عليها، حيث غردت قائلة: ” تود إدارة التعليم توضيح بعض النقاط فيما يتعلق بموضوع عقد نظافة، إذ الإدارة قامت بطرح منافسة نظافة المدارس على المؤسسات قبل ما يقارب الستة أشهر، واستكملت الإجراءات النظامية وتم ترسية العقد نظاماً على إحدى المؤسسات في حينه ” .

وتابعت الوزارة: ” وقبل إتمام توقيع العقد من قِبَل الوزارة انسحبت المؤسسة المعنية، مما يستوجب بدء إجراءات نظامية جديدة وطويلة، وقد أنهيت من قِبَل الإدارة، ورفع العقد للوزارة للتوقيع وإنهاء المعاملة وفق المتبع نظاماً بتاريخ 30/ 6/ ١٤٣٩، وقد يكون التأخر بسبب تزامن العقد مع الميزانية الجديدة ” .