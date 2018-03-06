مدير تعليم مكة يعتمد افتتاح 8 روضات جديدة

سعيد العجل(صدى):

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي افتتاح ” 8 ” ثمان روضات جديدة بتعليم مكة

وأكد الحارثي أن ذلك يأتي من حرص إدارة التعليم في تلبية احتياجات أهالي مكة في توفير روضات لأبنائهم وتهيئتها بالكادر التعليمي والتجهيزات المطلوبة مشدداً على أهمية قبول الطلاب والطالبات لهذه الروضات وانتظامهم في الدراسة وفق تعليمات وزارة التعليم في هذا الشأن، وتسهيلاً على أولياء أمورهم.

ونوه الحارثي أولياء الأمور لأهمية الحرص على التسجيل في الروضات المعتمدة من قبل إدارات التعليم والتي سبق الإعلان عنها بالإضافة لهذه الروضات الجديدة بهدف ضمان عدم وقوعهم في أي مشكلة قد تواجههم في القبول بسبب عدم اعتماد بعض مدارس مرحلة رياض الأطفال التي لم تحقق اشتراطات الاعتماد مؤكداً أنه لن يتم قبول الطلاب في مدارس التعليم العام في الصف الأول ممن تقل أعمارهم عن ست سنوات بأكثر من تسعين يوماً وأقل من مائة وثمانين يوماً حيث يشترط عليهم ويلزمهم تجاوز مرحلة رياض الأطفال وإحضار ما يثبت ذلك من خلال برنامج نور.

والروضات الجديدة التي اعتمدت كالتالي:

حي العمرة 4 ” روضة البراء ” ملحقة في المبنى المخصص للثانوية 19

حي وادي جليل ” روضة الود” ملحقة في المبنى المخصص للمتوسطة 10

حي الدواس ” روضة النور” ملحقة في المبنى المخصص للمتوسطة 2

حي الاسكان ” روضة العفاف” ملحقة في المبنى المخصص للابتدائية 130

حي المعيصم ” روضة المعرفة “ملحقة في المبنى المخصص للابتدائية 5 لتحفيظ القرآن الكريم

حي الشرائع 1 ” روضة المجد” ملحقة في المبنى المخصص للثانوية 2

حي الاسكان الجديد ” روضة الكوثر ملحقة في المبنى المخصص للابتدائية 14 لتحفيظ القرآن الكريم

حي الشرائع 4 ” روضة الإخلاص “