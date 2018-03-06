سعيد العجل(صدى):

في نجاح جديد يحسب للمستشفى السعودي الألماني ،تمكن فريق طبي متخصص من إجراء جراحة ناجحة لزراعة الكبد بمستشفى السعودي الألماني بجدة برئاسة الأستاذ الدكتور عمرو عبدالعال رئيس وحدة زراعة الكبد بالمستشفى ، لمريض يبلغ من العمر 52 عاماً، كان يعاني منذ سنوات عديدة من فشل كبدي مع وجود استسقاء بالبطن ونوبات من القيء الدموي ونوبات التهاب بريتوني متكررة .

وقد قام الفريق الطبي بالمستشفى بجراحة لزراعة الكبد، وقد تم تجهيز المريض وتبرع له بفص من الكبد ابنه البالغ من العمر 21 عاما، وبعد عمل إجراء كل الفحوصات اللازمة والحصول على موافقة الهيئة السعودية لزراعة الأعضاء، تم إجراء الجراحة بأخذ الفص الأيمن من كبد المتبرع وزراعته للمريض .

وقد خرج المريض بعد ثلاثة أيام سليماً معافى من غرفة العناية الفائقة وبعدها بيومين تم نقله من وحدة العناية الفائقة إلى غرفة المتابعة الاعتيادية للمرضى بالمستشفى .

الجدير بالذكر أن هذه الحالة هي الحالة الرابعة التي يتم إجراؤها بالمجموعة بما يثبت كفاءتها وجدارتها على إجراء مثل هذه العمليات المعقدة التي تستلزم وجود كوادر مؤهلة على مستوى المسؤولية .