مدرب روسيا يعلق على تغيير إدارة الأخضر.. ويؤكد: نراقب الأداء

ماجد محمد(صدى):

علق مدرب المنتخب الروسي ستانيسلاف تشيرتشيسوف، اليوم الثلاثاء، على تغيير الإدارة الفنية للمنتخب السعودي أكثر من مرة منذ التأهل لكأس العالم 2018 بروسيا.

وأكد ” تشيرتشيسوف ” أن الإفراط في تحليل مباريات المنتخب السعودي من العام الماضي لن يكون أمرًا مجديًا، نظرًا للتغييرات الكبيرة التي طرات على المنتخب في الفترة الأخيرة.

وأوضح أنه بالرغم من هذه التغييرات ووجود مدرب جديد للمنتخب ” خوان بيتزي ” إلا أن روسيا تراقب أداء المنتخب السعودي في المباريات التحضيرية للتعرف بشكل تدريجي عليه.

وعن متابعة أداء المنتخب المصري، أكد ” تشيرتشيسوف ” أنه زار إنجلترا مؤخرًا لمتابعة بعض أبرز عناصر المنتخب المصري، خاصة محمد صلاح مع ليفربول ومحمد النني مع أرسنال، وكذلك الثنائي أحمد حجازي وعلي جبر، اللذين يلعبان مع وست بروميتش.

كما أشار إلى أن أوروجواي تعتبر من أفضل منتخبات أمريكا الجنوبية، فهي تتأهل دائمًا لكأس العالم، كما أن ألمع نجومها يلعبون مع أندية عريقة، مثل برشلونة وباريس سان جيرمان.

يُذكر أن المنتخب الروسي يخوض منافسات كأس العالم ضمن المجموعة الأولى، التي تضمّ المنتخب السعودي والمصري والأوروجوائي.