أمير الشمالية يؤكد على أهمية الجنادرية في تعزيز اللحمة الوطنية

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في ديوان الإمارة اليوم , وفد جناح المنطقة المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 32 ” للعام الحالي 1439 هـ , يتقدمهم ، وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية المكلف رئيس اللجنة التنظيمية محمد بن سلطان بن جريس ، ومديري الإدارات الحكومية، ورئيس وفد المنطقة الدكتور محمد الضلعان , ورؤساء وأعضاء اللجان المشاركة لهذا العام.

ورفع سموه أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ” حفظهما الله ، على اهتمامهما بالثقافة والمثقفين والتراث في المهرجان الوطني للتراث والثقافة , موجها سموه شكره وتقديره لصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة لاهتمامه ومتابعته لإبراز المهرجان بالصورة المشرّفة التي تعكس تاريخ وتراث المملكة .

وأشاد سموه بمشاركة المنطقة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 32 وما قدمته اللجان من مشاركات أسهمت في نقل الإرث التاريخي والتراث الثقافي الذي تشتهر به المنطقة , وإظهار ما يزخر به شمال المملكة من تراث وإطلاع جميع زوار المهرجان على ثقافة أبناء المنطقة وحضارتهم وتاريخهم العريق .

وأكد سموه على أهمية مهرجان الجنادرية ودوره الكبير في تعزيز اللحمة الوطنية بين أبناء المملكة من كافة مناطقها , إضافة لدوره في تعزيز الانفتاح الثقافي على الآخر , منوها بالدعوة السنوية لبعض الدول لعرض موروثها ومكوناتها الثقافية.

وشدد أمير منطقة الحدود الشمالية على أهمية أن يبدأ الإعداد من الآن للمشاركة في العام القادم لتطويرها شكلا وموضوعا لتحقيق أهداف المشاركة المرجوة بكفاءة عالية.