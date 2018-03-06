أمير الشمالية يطلع على تقرير انتصارات نادي عرعر

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه بالإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة نادي عرعر ثامر قمقوم، وأعضاء مجلس الإدارة، واطلع سموه خلال اللقاء على تقرير الانتصارات التي حققها النادي خلال الفترة الماضية.

وأكد سموه أهمية أن تعمل الأندية الرياضية على استقطاب المواهب الشابة وتطوير مهاراتهم، وتلبية احتياجاتهم، حاثاً على ضرورة التعاون مع إدارة التعليم لاكتشاف الموهوبين واستقطابهم وتأهيلهم مبكراً لتكوين قاعدة قوية من اللاعبين الواعدين، منوهًا بما يحظى به القطاع الرياضي من الدعم والاهتمام غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -, مشيداً بنتائج فريق نادي عرعر في تصفيات الدرجة الثانية، متطلعًا إلى تحقيق الإنجاز الأهم لأي من أندية المنطقة، وهو الصعود لدوري الدرجة الثانية ثم دوري الدرجة الأولى خلال الثلاثة أعوام القادمة ,وأن تحقق جميعها النتائج المتميزة والمنافسة في دورات الصعود في جميع الدورات المختلف من خلال الاستعداد المبكر والإعداد المناسب لجميع البطولات, مؤكداً دعمه المالي والمعنوي لجميع أندية المنطقة التي تحقق نتائج متميزة.

وحث الأمير فيصل بن خالد الشركات ورجال الأعمال على دعم الأندية الرياضية لمساعدتها في تحقيق أهدافها.

من جهته قدم رئيس مجلس إدارة نادي عرعر, شكره لأمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه للقطاع الرياضي في المنطقة، واهتمامه بتطوير الأندية لتواكب التطلعات المرسومة للقطاع الرياضي، واحتوائه لطاقات الشباب، وعلى ما تفضل به من توجيهات, مؤكداً أن جميع أبناء نادي عرعر سيبذلون أقصى جهد لتحقيق الصعود للدرجة الثانية, وإهدائه لسموه.