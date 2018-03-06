وظائف إدارية شاغرة للسعوديات بـ ” صلة “

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت الشركة الوطنية ” صلة “، وظائف إدارية شاغرة للسعوديات، تحت مسمى ” منسقة مبيعات “، وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض خلال الفترة المسائية.

وأوضحت الشركة المتخصصة في إدارة العمل والتدريب والتوظيف عن بُعد ومراقبة الإنتاجية والتعليم الإلكتروني، أن الوظائف المتاحة لحمَلة الدرجة الجامعية أو شهادة الدبلوم؛ والأفضلية لخريجات التخصصات الإدارية والمالية.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح عبر بوابة ” صلة ” للتوظيف الإلكتروني، وذلك بدءً من تاريخ 5 مارس 2018م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، الدخول هنا .