” نقل الباحة ” تواصل أعمال التوسعة والسفلتة بالطرق الترابية بالمخواة

إبراهيم الزهراني(صدى):

شرعت الفرق الترابية التابعة للإدارة العامة لفرع وزارة النقل بالباحة بإزالة الكتل الجبلية التي من شأنها أن تعيق الرؤية على الطرق الترابية بطريق القرن الأخضر ، ويأتي ذلك ضمن مبادرات الفرع بتحسين السلامة على الطرق بالمنطقة .

من جانب آخر قامت الفرق الترابية بالفرع بمسح وتمهيد الطريق المؤدية إلى قرية عين ابن الطويل التراثية الواقعة بالمخواة وذلك تسهيلاً لمرتادي هذه القرية بالوصول إليها .

من جهته أوضح مدير عام فرع وزارة النقل بالباحة المهندس مسفر المالكي بأن الفرع يسعى إلى تحسين مستوى السلامة على الطرق الإسفلتية والترابية في كافة محافظات المنطقة مبيناً بأنها تحظى بكامل الإهتمام والخدمات المتوفرة لدينا ، وهو الأمر الذي دائماً مايوجهنا به سمو أمير المنطقة ومعالي الوزير في تلبية احتياجات كافة القرى والمحافظات .