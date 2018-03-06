زيت الليمون لتعطير وترطيب البشرة

نورة الشهري(صدى):

يُعد زيت الليمون من الزيوت الطبيعية التى يمكن أن تساعدك على تحقيق الانتعاش لجسمك وترطيب بشرتك أيضًا، وذلك من خلال بعض الوصفات الطبيعية، فيمكنك أن تجددي جمالك وتبدين أكثر جاذبية من خلال عمل معطر للجسم من زيت الليمون.

معطر للجسم :

زيت الليمون من الزيوت التى تحتوي على نسبة من الروائح العطرية وهو يدخل فى صناعة الكثير من العطور، ويمكنك عمل معطر عن طريق إحضار زجاجة بخاخ ووضع نحو كوب ماء بها, وإضافة نحو 30 نقطة من الزيت للماء ورجها جيدًا وتعطير جسمك وبشرتك بها بعد الاستحمام، وهذا المعطر يفضل ألا يتم رشه على الملابس مباشرة حتى لا يتسبب فى بقع، وأيضًا حتى يتمكن الجسم من الحصول على فائدة هذا الزيت.

علاج البشرة :

يحتوي هذا الزيت على بعض الفيتامينات التى تفيد فى ترطيب بشرتك وعلاج الجفاف الذى تعاني منه، وهى ضرورية لنضارة الجلد وحمايته من العوامل البيئية الضارة، ويمكن استخدامه على البشرة مباشرة بعمل تدليك بأطراف أصابعك باستخدام بعض النقاط منه، أو عمل ماسك به مثل إضافته لكوب من الزبادي وخلطهم جيدًا، ثم تطبيقه على الوجه وتركه حتى يجف ثم شطفه، وهو ما يحقق انتعاشه لبشرتك.

قشرة الرأس :

زيت الليمون يحتوي على مضادات للأكسدة وهو ما يفيد فى مقاومة الميكروبات وتنظيف فرورة الرأس جيدًا، وبالتالي يمكنك إضافته إلى الشامبو بوضع بعض النقاط، أو عمل ماسك بتدليك فروة الرأس به وتركه لمدة 10 دقائق ثم شطفه جيدًا، ما يعمل على التخلص من خلايا الجلد الميت بفروة رأسك .