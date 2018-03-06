أستراليا تمنع صرف ” الكودايين ” بدون وصفة طبية

كانبرا(صدى):

كشفت جمعية حماية المستهلك، اليوم الثلاثاء، عن إحدى التجارب الدولية البارزة في مجال الصحة، وهي قيام أستراليا بإعادة تصنيف ” الكودايين ” في جدول الأدوية، بمنع صرفه بدون وصفة طبية، وذلك للحد من الآثار السلبية التي يسببها.

حيث أصدرت إدارة السلع الدوائية الأسترالية، قرارًا بمنع صرف المسكنات سريعة المفعول للآلام الحادة بدون وصفة طبية، والتي تحتوي على مركب ” الكودايين ” ، في مثل أدوية: ” بنادين، نيوروفين بلاس، ميرسندول ” ، كما شمل المنع أدوية علاج الأنفلونزا مثل: ” كودرال، والديمازين ” .

واتخذت الإدارة ذاتها، خطوة هامة تمثلت في إعادة تصنيف المسكنات التي يدخل في تركيبها ” الكودايين ” ، وذلك للحد من الآثار التي تنتج عن تناول تلك الأدوية بدون وصفة طبية، بالإدمان على تناولها، والتسبب في تدهور الحالة الصحية للمريض عند تناول جرعات عالية منها.

في السياق ذاته، أشادت المنظمات الحكومية ومنظمات حقوق المستهلك الأسترالية، بالخطوة التي اتخذتها إدارة السلع الدوائية، نظرًا لما تمثله من اهتمام بصحة المستهلك، واتباع لنهج 26 دولة اتخذت خطوات مماثلة.